Windows 11 уменьшает занимаемое место на диске для повышения производительности

Windows 11 выходит 5 октября и содержит несколько важных изменений дизайна, включая новый дизайн контекстного меню и центра уведомлений. Windows 11 — это свежий слой краски для Windows 10, и основные функции остаются неизменными, но будет несколько оптимизаций под капотом.

По словам представителей Microsoft, Windows 11 уменьшит занимаемое на диске место для различных почтовых приложений. Чтобы уменьшить занимаемое пространство на диске, Microsoft внесла изменения в технологию сжатия операционной системы, а также в приложения для входящих сообщений. Состояние по умолчанию для приложений для входящих сообщений, таких как Sticky Notes и Microsoft To-Do, на самом деле является заглушкой.

Например, если вы запускаете Sticky Notes в первый раз из меню «Пуск», вы увидите новый экран загрузки, а затем остальные двоичные файлы приложения будут загружены по запросу без каких-либо действий со стороны пользователя. «Это уменьшает размер на диске, и вы также увидите меньше активности фоновых обновлений и трафика загрузки», — заявили представители Microsoft.

Как вы можете видеть на скриншоте выше, двоичные файлы Sticky Notes будут загружены из Microsoft Store, и компоненты не обязательно включены в саму ОС. Это, вероятно, сэкономит место, но это не относится к полноценным приложениям, таким как Microsoft Store или Office.

Microsoft также уменьшила потребление диска, вызванное самой операционной системой и браузером Edge по умолчанию.

В документе поддержки Microsoft отметила, что предустановленные драйверы Ethernet и WiFi теперь предлагаются как FOD (функции по запросу).

Эти драйверы будут предустановлены по умолчанию, чтобы улучшить общее впечатление, но если вам не нужны эти драйверы, теперь вы можете уменьшить занимаемое место на диске и вручную удалить FOD для драйверов, которые не применяются к оборудованию вашего устройства. Этим можно управлять в приложении «Настройки».

По мере приближения даты выпуска Microsoft также работает над исправлением нескольких ошибок и небольшими улучшениями для операционной системы.

Другие улучшения производительности

Представители Microsoft недавно объяснили, что Windows 11 также включает новую функцию мгновенного включения, которая помогает вашему устройству мгновенно выйти из спящего режима, так же, как ваш телефон или постоянно подключенные ПК на базе Snapdragon.

Windows 11 запомнит приоритетные состояния и может лучше взаимодействовать с оборудованием. В результате время возобновления работы Windows 11 теперь на 25 процентов быстрее, а проверка подлинности Windows Hello для бизнеса улучшена на 30 процентов.

Кроме того, Microsoft пояснила, что закругленные углы и новые элементы дизайна, такие как Mica, не приведут к снижению производительности . Для тех, кто не знает, Mica будет применяться к меню «Пуск», настройкам, проводнику, и она будет использоваться в ряде других сценариев, но ее производительность будет лучше, чем у акрилового материала Windows 10.

Microsoft улучшила рендеринг графики, и пользователи не заметят никакой разницы в производительности после перехода на закругленные углы.

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