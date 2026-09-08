Windows 11 получила плавающую панель задач и ускоренный поиск

Microsoft продолжает обновлять Windows 11, добавляя в операционную систему новые настройки и дорабатывая существующие функции. Среди заметных изменений оказались плавающая панель задач, переработанное меню «Пуск» и более быстрый встроенный поиск, сообщает SlashGear.

Панель задач теперь можно гибко настраивать и размещать в разных частях рабочего стола. Подобная возможность ранее присутствовала в Windows 10, но не вошла в первоначальную версию следующей операционной системы.

Microsoft также улучшила системный поиск. По оценке журналистов, он стал работать быстрее и стабильнее. Пользователи получили дополнительные возможности для настройки меню «Пуск», а установку обновлений теперь разрешено приостанавливать на срок до 35 дней.

Ещё одним изменением стало сокращение количества кнопок, связанных с функциями искусственного интеллекта, в приложениях Microsoft. Компания упростила и первоначальную настройку компьютера, которая запускается сразу после установки Windows 11.

При этом разработка защитных функций продолжается. В начале сентября портал MakeUseOf сообщил о появлении в Windows 11 механизма защиты памяти. Он должен затруднить вредоносным программам доступ к важным компонентам системы, однако его работа может привести к снижению производительности в играх.