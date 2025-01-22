Wildberries запускает приложение для ОС Аврора

Объединенная компания Wildberries & Russ и «Открытая мобильная платформа» объявили о запуске приложения Wildberries для операционной системы Аврора. Приложение уже доступно для установки в RuStore и Аврора Маркет.

С помощью нового приложения пользователи смогут искать товары, сохранять их в избранное, совершать покупки и оставлять отзывы. Также приложение упростит процесс получения заказов в пунктах выдачи, где можно будет использовать специальный QR-код.

Приложение разработано с использованием фреймворка Flutter, что обеспечивает высокую скорость работы. Представители обеих компаний выразили уверенность в важности поддержки новых операционных систем и готовность продолжать улучшать приложение, добавляя новые функции.