Главная » Новости

Wildberries запускает персонализированный раздел в мобильном приложении

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Wildberries анонсировала запуск нового персонализированного раздела в своём мобильном приложении.

В этом разделе, помимо обычного каталога, пользователи смогут увидеть специальные подборки и предложения, созданные с помощью алгоритмов и искусственного интеллекта, пишет ТАСС.

В компании пояснили, что новые рекомендации и тематические полки будут формироваться на основе интересов каждого покупателя. При этом привычный каталог товаров останется доступным.

На первом этапе тестирования обновление будет доступно для части пользователей Android в последней версии приложения. После сбора отзывов Wildberries планирует запустить новый раздел для всех покупателей.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.