Wildberries запускает персонализированный раздел в мобильном приложении

Wildberries анонсировала запуск нового персонализированного раздела в своём мобильном приложении.

В этом разделе, помимо обычного каталога, пользователи смогут увидеть специальные подборки и предложения, созданные с помощью алгоритмов и искусственного интеллекта, пишет ТАСС.

В компании пояснили, что новые рекомендации и тематические полки будут формироваться на основе интересов каждого покупателя. При этом привычный каталог товаров останется доступным.

На первом этапе тестирования обновление будет доступно для части пользователей Android в последней версии приложения. После сбора отзывов Wildberries планирует запустить новый раздел для всех покупателей.