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Wildberries в Сколково откроет свой первый пункт с технологией «умной выдачи» заказов

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Wildberries, популярный онлайн-ритейлер, готовится внедрить инновационные «пункты выдачи заказов будущего» с применением технологии «умной выдачи».

Об этом заявила генеральный директор компании, Татьяна Бакальчук, накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

По словам Бакальчук, Wildberries исследует возможности создания таких «пунктов выдачи заказов будущего», где получение покупок будет происходить быстро и просто благодаря применению передовых технологий.

Первый такой пункт планируется открыть в Сколково, и информацию о запуске проекта компания обещает сообщить в последующем. Подробности о функционале «умных пунктов выдачи» пока не разглашаются.

 

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