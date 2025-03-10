Wildberries в 2025 году запустит аналог «Авито» для продажи подержанных товаров

Маркетплейс Wildberries анонсировал разработку нового сервиса для продажи подержанных товаров, который планируется запустить в первой половине 2025 года.

Пользователи смогут самостоятельно размещать объявления о продаже б/у товаров. Источники сообщают, что проект находится на высокой степени готовности.

Компания уже разместила вакансию на рекрутинговом сайте для руководителя команды, занимающейся разработкой сервиса Wildberries Resale.

Представитель Wildberries отметил, что компания рассматривает различные сервисы для покупателей и продавцов, однако запуск классифайда не планируется, так как такая модель считается устаревшей.

Кроме того, Wildberries запускает новый сервис WB Track, который позволяет клиентам отправлять посылки между пунктами выдачи заказов.

Услуга доступна в пилотном режиме в Москве и других регионах, и в ближайшие месяцы планируется её расширение по всей сети.

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