Wildberries и Сбер запустили свою систему защиты от мошенников на маркетплейсе

Компания Wildberries в сотрудничестве с Sber запускает систему, которая поможет предотвратить мошенничество на маркетплейсе.

Этот сервис будет в реальном времени выявлять покупки, совершенные по украденным банковским картам, и моментально блокировать такие транзакции, передает ТАСС.

По оценкам, новая система сможет сэкономить пользователям более 60 миллионов рублей в течение года, помогая предотвратить финансовые потери от мошенников.

С помощью автоматизированного обмена данными и технологий искусственного интеллекта система сможет выявлять мошенничество уже на этапе оформления заказа.

На первых этапах тестирования система уже спасла несколько миллионов рублей клиентов. Компании планируют продолжать сотрудничество для повышения безопасности пользователей при онлайн-покупках.