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Wildberries и Ozon вводят новые правила оплаты и обновления приложений

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Российские маркетплейсы вводят новые правила оплаты и обновления приложений.

Популярные российские маркетплейсы анонсировали изменения в правилах для покупателей, которые вступят в силу в начале весны.

Wildberries сообщила о прекращении поддержки карт Visa и MasterCard, оставив возможность оплаты только картами российской платёжной системы «Мир» и электронными кошельками. Это решение связано с текущей геополитической ситуацией и ограничениями на российские финансовые институты.

Маркетплейс Ozon также уведомил клиентов о необходимости обновления мобильного приложения, так как старые версии будут отключены.

Без обновления пользователи временно потеряют доступ к личному кабинету и платежной информации.

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