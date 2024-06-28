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В РФ разрабатывают технологию выявления пьяных самокатчиков

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Кикшеринговый сервис Whoosh активно работает над разработкой новой технологии, которая поможет определить, находится ли пользователь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил Сергей Лаврентьев, соучредитель сервиса, во время ПМЮФ-2024.

Представители пресс-службы Whoosh подтвердили, что компания действительно работает над разработкой указанной технологии. Однако, пока рано говорить о конкретных решениях, на которых остановится сервис.

Кроме того, в планах сервиса Whoosh — внедрение рейтинговой системы для каждого пользователя. Зависимо от баллов, у пользователя будет разрешено ускоряться или, наоборот, скорость будет ограничена. Лаврентьев пояснил, что эти изменения будут внедрены в ближайшие два года.

 

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