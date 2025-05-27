WhatsApp выпустил полноценное приложение для iPad с поддержкой звонков

Мессенджер WhatsApp официально стал доступен на устройствах iPad. Приложение адаптировано под все актуальные модели планшетов Apple, включая поддержку различных диагоналей дисплея и режимов многозадачности.

Пользователи iPad теперь могут полноценно пользоваться функциями аудио- и видеосвязи — приложение поддерживает групповые звонки до 32 человек, трансляцию экрана, а также одновременное использование фронтальной и основной камеры. Кроме того, реализована совместимость с фирменными возможностями iPadOS: оконный режим «Постановщик», многозадачность Split View и Slide Over, а также управление с помощью Apple Pencil.

Выход нативного приложения для iPad стал важным событием для пользователей: ожидание длилось около 15 лет с момента запуска мессенджера. Теперь владельцы планшетов Apple смогут работать с WhatsApp без необходимости привязывать устройство к смартфону.