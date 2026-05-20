WhatsApp тестирует исчезающие сообщения с таймером после прочтения

Мессенджер WhatsApp начал тестирование новой функции для исчезающих сообщений, при которой отсчёт времени до удаления запускается только после того, как сообщение будет прочитано получателем.

Новую опцию обнаружили в бета-версии приложения для iOS через TestFlight. В отличие от текущего механизма, где таймер начинает работать сразу после отправки, теперь пользователь сможет выбрать режим «После прочтения». Для него доступны стандартные интервалы удаления — 5 минут, 1 час и 12 часов.

Функция появилась в меню настроек таймера сообщений и, по данным источников, уже доступна части бета-тестеров на iOS и Android. Также сообщается, что некоторые пользователи стабильной версии приложения уже получили доступ к нововведению.

Исчезающие сообщения могут использоваться как настройка по умолчанию для всех новых чатов, поэтому новый режим может заинтересовать пользователей, уделяющих внимание конфиденциальности и управлению хранилищем устройства.