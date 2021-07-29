WhatsApp — одна из самых популярных платформ для обмена мгновенными сообщениями на рынке, и в связи с ростом конкуренции компания, принадлежащая Facebook, продолжает выпускать новые функции для улучшения пользовательского опыта, стремясь оставаться лидером рынка.

Компания активно выпускает новые функции, и большинство из них — это то, что требовали пользователи. После добавления темного режима в прошлом году приложение также получило поддержку исчезающих сообщений.

Сейчас WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволит использовать платформу на нескольких устройствах с одной и той же учетной записью. Функция нескольких устройств поддерживает использование одной учетной записи на четырех устройствах. Компания уже начала тестирование этой функции.

Говоря о поддержке нескольких устройств, представитель WhatsApp сказал, что «пользователи будут иметь те же функции, которые доступны в текущих общедоступных версиях WhatsApp Web, Desktop и Portal, только без необходимости подключения вашего телефона. « Кроме того, представитель добавляет, что « наша возможность использования нескольких устройств сразу же делает работу лучше для людей, которые используют Desktop / Web и Portal. И это также позволит со временем добавить поддержку для большего количества типов устройств»

Он также работает над функцией, которая будет сохранять архивированные чаты в архиве даже после получения нового сообщения. Есть сообщения, в которых утверждается, что фирма может переименовать функцию Archive Chat в Read Later, а также добавить некоторые новые функции.

Компания также работает над новой функцией, которая позволит вести частные разговоры между двумя пользователями, предлагая возможность отправки сообщения или мультимедиа, которые автоматически удаляются или исчезают после просмотра.

Сообщается, что WhatsApp также работает над функцией, которая позволит назначенным участникам присоединиться к групповому звонку после того, как они его пропустили. В настоящее время необходимо перезапустить телефонный звонок или добавить пользователя вручную в середине разговора.

Источник — Astera.