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WhatsApp прекратит работу на старых версиях Android с 1 января 2025 года

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С 1 января 2025 года мессенджер WhatsApp перестанет функционировать на устройствах с Android 4.4 KitKat и более старыми версиями.

Это решение затронет старые смартфоны, такие как Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2, Motorola Moto G первого поколения, HTC One X, LG Nexus 4 и Sony Xperia Z.

Разработчики объясняют, что прекращение поддержки связано с необходимостью внедрения новых функций, включая технологии искусственного интеллекта, которые требуют более современного оборудования.

Устройства на Android KitKat не смогут обеспечить стабильную работу мессенджера с обновлёнными возможностями.

Пользователям старых смартфонов рекомендуется заранее перенести данные WhatsApp на более новые устройства, иначе после 1 января 2025 года они потеряют доступ к своим чатам и медиафайлам.

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