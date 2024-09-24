Разработчики WhatsApp хотят внедрить функцию «прочитать все» для Android

Разработчики WhatsApp* на смартфонах под управлением операционной системы Android начали тестировать новую функцию.
По данным портала WABetaInfo для тестировщиков WhatsApp* на Android-смартфонах добавили новую функцию.
Теперь они могут отмечать все сообщения как прочитанные как в личных, так и в групповых чатах. Ранее аналогичная опция была внедрена в версии мессенджера для iOS.
Пока неизвестно когда эту функцию добавят в стабильные версии WhatsApp*, но обычно новые возможности появляются в ближайшем обновлении.
***- принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.
Источник: wabetainfo