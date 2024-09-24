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Разработчики WhatsApp хотят внедрить функцию «прочитать все» для Android

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Разработчики WhatsApp* на смартфонах под управлением операционной системы Android начали тестировать новую функцию.

По данным портала WABetaInfo для тестировщиков WhatsApp* на Android-смартфонах добавили новую функцию.

Теперь они могут отмечать все сообщения как прочитанные как в личных, так и в групповых чатах. Ранее аналогичная опция была внедрена в версии мессенджера для iOS.

Пока неизвестно когда эту функцию добавят в стабильные версии WhatsApp*, но обычно новые возможности появляются в ближайшем обновлении.

***- принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

Источник: wabetainfo

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