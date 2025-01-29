WhatsApp перестанет работать на iPhone 6 и более старых моделях в 2025 году

WhatsApp прекратит свою работу на iPhone 6 и более старых моделях уже в 2025 году. Последняя бета-версия приложения уже предупреждает пользователей этих устаревших устройств о грядущих изменениях.

iPhone 6 Plus, который был очень популярен в 2014-2015 годах, больше не сможет поддерживать WhatsApp. Уже с 5 мая поддержка старых версий iOS будет прекращена.

Поддержка затронет устройства с iOS 15.1 и более старыми версиями. Это означает, что даже iPhone 7, который всё ещё доступен на рынке, не будет подвержен этим ограничениям. Однако пользователи iPhone 6, 6 Plus и 5s окажутся в невыгодном положении.

Тем, кто всё ещё использует эти старые модели, остаётся возможность сохранить WhatsApp, используя старую бета-версию, но это лишит их доступа к новым функциям приложения.