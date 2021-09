WhatsApp перестанет работать на 43 моделях смартфонов с ноября: список

Пользователи 43 различных моделей смартфонов скоро не смогут пользоваться популярным приложением для обмена мгновенными сообщениями WhatsApp .

1 ноября платформа, принадлежащая Facebook, перестанет работать на телефонах, работающих на системах старше Android OS 4.1, Apple iOS 10 и KaiOS 2.5.1, согласно его разделу часто задаваемых вопросов.

Все эти телефоны не получат поддержку WhatsApp и будут несовместимы с приложением.

Если это относится к вашему устройству, вам необходимо перейти на новую модель телефона с операционной системой, поддерживаемой компанией, или вообще использовать другую службу обмена сообщениями.

Однако компания также представила новую функцию — «одна из наиболее востребованных функций», согласно сообщению в блоге, — позволяющая пользователям переносить свои чаты при переходе с iOS на устройства Samsung Android.

До этого истории чатов iOS хранились в iCloud, а истории Android — на Google Диске, что делало почти невозможным перенос чатов между телефонами, использующими разные операционные системы. Пользователям будет рекомендовано вместо этого отправлять свои истории чата самим по электронной почте.

Новая функция включает голосовые сообщения, фотографии и видео, но не историю звонков или отображаемое имя.

«Для начала, эта функция доступна на любом устройстве Samsung под управлением Android 10 или более поздней версии и скоро будет доступна на других устройствах Android», — сказал WhatsApp.

Перенос также необходимо будет завершить во время первоначальной настройки новых телефонов, поскольку в инструкциях WhatsApp указано: «Ваше новое устройство Android должно быть новым заводом или сбросить до заводских настроек». В качестве альтернативы пользователям потребуется выполнить сброс настроек устройства до заводских, если он уже используется. Узнайте, как это сделать, здесь .

«Это только начало», — говорится в сообщении WhatsApp в блоге. «Мы с нетерпением ждем возможности сделать эту опцию доступной для большего числа людей, которые смогут переключаться между платформами по своему выбору и безопасно использовать свои чаты».

Какие смартфоны больше не смогут использовать WhatsApp с 1 ноября?

Apple

iPhone SE первого поколения, 6s and 6s Plus.

Samsung

The Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core and Galaxy Ace 2.

LG

The LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, and Optimus F3Q.

ZTE

ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 and Grand Memo.

Huawei

Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S and Ascend D2.

Sony

Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L and Xperia Arc S.

Другие

Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 and THL W8.