WhatsApp обновился: новые функции для фото и общения

WhatsApp начал новый год с интересным обновлением, добавившим новые возможности для кастомизации фотографий и общения с друзьями.

Теперь пользователи на Android могут наслаждаться эффектами камеры, селфи-стикерами и быстрыми реакциями на сообщения. Для владельцев iOS обновления появятся позже.

Сначала появились эффекты камеры, которые позволяют изменять внешний вид в обычных фото и видео, аналогично фильтрам для видеозвонков. Также добавлена функция создания селфи-стикеров: пользователи могут легко создать стикеры, используя свои фотографии.

Быстрые реакции позволяют моментально реагировать на сообщения, просто дважды тапнув на текст и выбрав смайлик из списка. Кроме того, теперь можно отправлять стикеры целыми наборами, что упрощает процесс обмена ими в чатах.