WhatsApp — самое популярное кроссплатформенное приложение для обмена мгновенными сообщениями. Но все же по функциональности он отстает от Telegram. Как бы то ни было, социальное приложение, принадлежащее Facebook, пытается не отставать от конкурентов с точки зрения возможностей. Согласно новым открытиям, приложение может, наконец, позволить пользователям обмениваться видео по своему усмотрению.

Пользователи могут отправлять в WhatsApp различные типы медиафайлов, включая видео. Однако платформа автоматически сжимает видео во время публикации. Единственный способ поделиться видео оригинального качества в WhatsApp — это отправить файл в виде документа.

С другой стороны, Telegram позволяет пользователям обмениваться видео с разным уровнем качества. Согласно новым данным WABetaInfo, WhatsApp может, наконец, ввести ту же самую функцию для своей пользовательской базы.

WhatsApp называет эту функцию «Качество загрузки видео», и она была замечена в бета-версии WhatsApp для Android v2.21.14.6. Пользователи могут выбрать один из трех вариантов: «Авто» (рекомендуется), «Лучшее качество» и «Экономия данных».

Эта функция в настоящее время находится в стадии разработки. Таким образом, он по-прежнему доступен для пользователей, даже для тех, кто использует указанную версию приложения. Надеюсь, он рано или поздно станет доступен всем пользователям.

Что касается новостей, WhatsApp также тестирует другие новые функции, такие как поддержка нескольких устройств, исчезающий режим и однократный просмотр.

Источник — Astera.