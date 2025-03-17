WhatsApp грозит серьёзное обновление для профилей пользователей

WhatsApp анонсировал новую функцию в последнем бета-обновлении для Android, которая позволит пользователям добавлять ссылки на свои профили в социальных сетях. Это упростит обмен контактами между разными платформами.

Кроме того, внедрены настройки конфиденциальности, позволяющие выбирать, кто сможет видеть эти ссылки. Пользователи могут настроить видимость для всех, только для своих контактов, для определённых людей или сделать ссылки полностью скрытыми.

На данный момент новая функция доступна лишь для некоторых участников программы бета-тестирования. Также WhatsApp работает над возможностью сохранять фотографии и видео из статусов на устройство, что упростит повторное использование контента без необходимости сторонних приложений.