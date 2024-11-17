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WhatsApp готовит обновление с цветными значками для улучшения навигации

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

WhatsApp анонсировал обновление, которое улучшит визуальное восприятие интерфейса приложения. Как сообщает блог WABetaInfo, новая функция уже проходит тестирование в бета-версии для Android (версия 2.24.24.12) и затрагивает значки контактов и групповых чатов.

В текущей версии приложения все значки для контактов, групп и сообществ отображаются серым цветом. В ближайшем обновлении они будут заменены на цветные, что обеспечит уникальную визуальную идентификацию для каждого контакта и группы, делая их более заметными в списке чатов.

Предполагается, что введение цветных значков значительно упростит навигацию и идентификацию, позволяя пользователям ассоциировать определённые цвета с конкретными чатами. Это сделает процесс поиска нужной переписки более быстрым и интуитивно понятным.

На данный момент эта функция доступна только для участников бета-тестирования, но она будет добавлена в общедоступную версию WhatsApp в одном из следующих обновлений.

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