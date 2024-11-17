Web Summit 2024: ИИ-роботы вызвали дебаты о замещении рабочих мест и экологических последствиях

На Web Summit 2024 в Лиссабоне искусственный интеллект стал основной темой обсуждения. Одним из центральных экспонатов стал гуманоид-робот Digit от Agility Robotics, продемонстрировавший свои навыки в сортировке одежды. Однако это событие вновь привлекло внимание к вопросам, связанным с влиянием ИИ на общество, пишет The Guardian.

Одним из самых острых вопросов стало возможное замещение рабочих мест. Эксперты предупредили, что ИИ-инструменты могут вытеснить сотрудников с начальных позиций в таких областях, как юриспруденция и финансы. Генеральный директор Lattice Сара Франклин отметила, что без должного обучения работе с ИИ разрыв в квалификации работников может значительно увеличиться. В то же время глава Agility Robotics Пегги Джонсон уверена, что роботы, такие как Digit, создают новые профессии, такие как «менеджеры роботов», которые будут контролировать и координировать их работу.

Не остались без внимания и экологические последствия использования ИИ. Для работы дата-центров, поддерживающих ИИ-системы, требуется огромное количество энергии, что может оказать давление на ресурсы возобновляемых источников энергии. Microsoft признала, что её операции в области ИИ могут затруднить достижение целей по снижению углеродного следа. В то же время инвесторы, такие как Шон Сюй, отмечают потенциал ИИ в развитии чистых технологий и устойчивой энергетики.

Эти вопросы будут становиться всё более актуальными по мере того, как ИИ продолжает внедряться в различные сферы жизни и бизнеса.