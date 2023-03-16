WccfTech: в 2023 году Apple впервые за 5 лет поднимет цены на Pro-версии iPhone

Новый iPhone 15 Pro, который дебютирует осенью 2023 года, может получить рекордную стоимость.

Такие прогнозы дал портал Wccftech. По их информации, в 2023 году Apple впервые за 5 лет поднимет цены на Pro-версии iPhone, которые по отношению к предшественникам окажутся на 50 долларов дороже.

Журналисты уверены, что это произойдет на фоне роста цен на комплектующие, улучшенных характеристик и из-за инфляции. Прогнозируется, что про-версии обойдутся по цене 1049 долларов против 999 долларов за iPhone 14 Pro.

Сейчас сообщается, что Pro-версии iPhone впервые могут получить титановый корпус, новую систему камер с перископическим объективом, а также в них будет реализован новый тип кнопок.