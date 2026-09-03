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Вышла The Blood of Dawnwalker — новая игра от геймдиректора «Ведьмака 3»

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

На ПК и игровых консолях состоялся релиз The Blood of Dawnwalker — проекта от студии, которую возглавляет геймдиректор «Ведьмака 3». По имеющимся данным, игра была принята положительно, получив оценку 83 из 100 баллов на агрегаторе Metacritic.

Игроки и критики отмечают проработанный сюжет и персонажей. При этом, как сообщается, открытый мир игры не отличается большими размерами, однако полностью исследовать его за одно прохождение не удастся — по сюжету главному герою отведено всего 30 дней на выполнение основного задания.

Отдельно стоит отметить, что локализация на русский язык в игре отсутствует.

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