Вышла Neverness to Everness — аниме-экшен с открытым миром и GTA-элементами

Состоялся релиз Neverness to Everness — игры в аниме-стилистике с открытым миром и набором активностей, напоминающих GTA. В ней предусмотрена возможность угонять автомобили, приобретать недвижимость и организовывать свидания в жилых пространствах.

Действие проекта разворачивается в современной Японии, а противники представлены паранормальными сущностями, что по настроению близко к игре Control.

Разработкой занималась Hotta Studio, ранее известная по Tower of Fantasy. Игра распространяется бесплатно и доступна на ПК, PlayStation 5, а также на мобильных устройствах под управлением iOS и Android.