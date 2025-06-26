Вышел Death Stranding 2 с полной русской локализацией — эксклюзив для PS5

Появилась новая игра Death Stranding 2: On the Beach, доступная эксклюзивно на PlayStation 5. Релиз состоялся с полной русской локализацией.

Продолжение получило положительные отзывы за геймплей, сюжет и техническую стабильность — игра уверенно работает даже на базовой модели консоли.

Владельцы Deluxe-издания получили доступ к игре за 48 часов до официального релиза, что привело к появлению большого количества спойлеров на YouTube. Поэтому новым игрокам рекомендуют быть внимательными, чтобы избежать раскрытия ключевых деталей сюжета.