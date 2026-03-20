Вышел AI-Text-Humanizer-App для «очеловечивания» ИИ-текста

Новый сервис превращает сгенерированный ИИ-текст в текст, читаемый как написанный человеком: сохраняет факты, цифры и стиль автора, придавая работе академический вид.

Функции приложения:

Раскрывает сокращения и преобразует их в полные формы, что особенно актуально для английских текстов.

Добавляет логичные связки и переходные фразы, как в реальных академических работах.

Заменяет простые слова на профессиональные термины и синонимы без лишней перегрузки.

Повышает уникальность текста и помогает пройти проверки.

Установка занимает несколько команд в терминале и не требует дополнительного программного обеспечения.

https://github.com/DadaNanjesha/AI-Text-Humanizer-App