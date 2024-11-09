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Высадка деревьев в Арктике может ускорить глобальное потепление

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По данным исследования, опубликованного в *Nature Geoscience*, лесовосстановление в арктических и субарктических регионах не помогает бороться с глобальным потеплением, а, наоборот, может его усилить. Хотя деревья традиционно считаются важными для сокращения углерода в атмосфере, в Арктике их высадка приводит к серьезным рискам.

Особенности арктической экосистемы, такие как углерод, запасённый в почве, и высокая отражательная способность снежного покрова (альбедо), делают её уязвимой. Высадка деревьев приводит к поглощению большего количества солнечного тепла, поскольку тёмная растительность снижает альбедо, что вызывает дальнейший разогрев региона.

Кроме того, суровые климатические условия Арктики повышают вероятность лесных пожаров и засух, которые могут вернуть углерод обратно в атмосферу и привести к разрушению растительности. Таким образом, высаженные деревья могут стать источником выбросов углекислого газа в течение нескольких десятков лет.

Исследователи предлагают альтернативный подход: поддержание популяций крупных травоядных животных, таких как карибу. Эти животные помогают стабилизировать почву, предотвращая её разогрев и разрушение вечной мерзлоты, что также снижает выбросы углерода и способствует сохранению биоразнообразия и продовольственных ресурсов для местных жителей.

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