В РФ создали технологию для быстрой обработки и улучшения качества видео

Выпускники Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали новую технологию, которая значительно ускоряет обработку видео с использованием нейросетей, пишет ТАСС.

Разработка включает алгоритмы для проверки разрешения изображений, удаления шумов и артефактов. Приложение будет работать на удаленных серверах, обеспечивая высокую производительность, независимо от активности пользователя.

По словам разработчика Михаила Соломина, технология использует генеративные состязательные нейросети и не имеет аналогов на российском рынке. Иностранные разработки, такие как vmake.ai и Issueo, ограничены из-за санкций.

Прототип платформы работает через веб-интерфейс Gradio, написанный на Python, и позволяет создавать веб-демо для моделей машинного обучения.

Разработчики подсчитали, что видеоматериал продолжительностью одну минуту с разрешением до 480p можно обработать за 40 секунд, улучшив качество до FullHD.

В будущем планируется оптимизация алгоритмов и создание бесплатного веб-приложения для работы на мощностях пользователя. Стартап участвует в программе акселератора стартап-студии НГУ.