Выход новой Siri от Apple отложили до осени 2025 года

Apple столкнулась с серьёзными проблемами после введения тарифов, что негативно сказалось на её рыночной капитализации. Инвесторы начали терять интерес, а акции компании упали на 8% в начале года.

Apple надеялась улучшить своё финансовое положение с помощью гарнитуры Vision Pro и системы искусственного интеллекта, но продажи гарнитуры оказались разочаровывающими, а запуск ИИ был отложен из-за проблем с его работой.

Внутри компании царит беспокойство и политическая борьба. Некоторые сотрудники считают, что репутация Apple как инноватора стала обузой.

Проблемы с искусственным интеллектом выявили недостатки в организации, и Apple отложила запуск новой версии Siri из-за неточностей в её работе.

Работа над ИИ началась в начале 2023 года, но нехватка необходимых чипов затруднила процесс. Генеральный директор Тим Кук одобрил увеличение бюджета на графические процессоры, но финансовый директор сократил его. Это привело к необходимости сотрудничества с другими компаниями для получения вычислительных мощностей.

В компании также наблюдается отток талантливых сотрудников, что влияет на опыт команды. Несмотря на задержки, Apple планирует выпустить обновлённую Siri осенью, но конкуренты ещё не продвинулись в разработке аналогичных технологий.

Тем временем Apple защищает текущие недостатки Siri, но недавний иск от клиентов о ложной рекламе ставит компанию в сложное положение.

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