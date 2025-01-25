Главная » Новости

Жителям в РФ разъяснили, к чему ведет небрежность при оплате картой на маркетплейсах

Автор На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Сохранение банковских данных при интернет-покупках может быть рискованным. Когда люди покупают товары или оформляют подписки, им нужно вводить свои банковские данные, и они часто боятся, что информация может быть украдена.

Эксперт по кибербезопасности Владимир Дащенко объяснил, что при подписке на онлайн-кинотеатр данные карты не хранятся на устройстве пользователя. Они хранятся в системе провайдера, и каждый раз при оплате сервис запрашивает информацию у банка. Это защищает данные от кражи, даже если устройство взломано.

Тем не менее, если злоумышленники получат доступ к системе онлайн-сервиса, возможна утечка данных. Компании должны шифровать информацию о кредитных картах и хранить только часть номера, что снижает риск утечек.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.