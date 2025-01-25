Жителям в РФ разъяснили, к чему ведет небрежность при оплате картой на маркетплейсах

Сохранение банковских данных при интернет-покупках может быть рискованным. Когда люди покупают товары или оформляют подписки, им нужно вводить свои банковские данные, и они часто боятся, что информация может быть украдена.

Эксперт по кибербезопасности Владимир Дащенко объяснил, что при подписке на онлайн-кинотеатр данные карты не хранятся на устройстве пользователя. Они хранятся в системе провайдера, и каждый раз при оплате сервис запрашивает информацию у банка. Это защищает данные от кражи, даже если устройство взломано.

Тем не менее, если злоумышленники получат доступ к системе онлайн-сервиса, возможна утечка данных. Компании должны шифровать информацию о кредитных картах и хранить только часть номера, что снижает риск утечек.