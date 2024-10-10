ВТБ запустил функцию быстрой отвязки устройств от «ВТБ Онлайн»

ВТБ объявил о запуске дополнительных мер безопасности для пользователей своего мобильного приложения и веб-версии ВТБ Онлайн. Теперь клиенты могут быстро отвязать все устройства, имеющие доступ к их аккаунту, или заблокировать доступ с возможностью восстановления через банкомат или отделение банка. Эта функция поможет предотвратить доступ злоумышленников.

Согласно статистике, большинство краж средств происходит из-за социальной инженерии. Если мошенники получают доступ к личному кабинету, они могут быстро вывести деньги или следить за транзакциями жертвы.

Поэтому важно не только быстро реагировать на подозрительные действия, но и проверять, какие устройства подключены к аккаунту.

Клиенты могут позвонить в контакт-центр или прийти в отделение, чтобы ограничить доступ к своему кабинету. У них есть два варианта: заблокировать доступ к ВТБ Онлайн или отвязать все устройства.

Вторая опция позволяет завершить все активные сессии без необходимости посещения офиса. Повторный вход займет всего минуту. Блокировка доступа также возможна, и его можно разблокировать позже.

Яков Желонкин, лидер проекта «Единая клиентская идентификация», отметил, что новая функция полезна для клиентов по всему миру, так как поддержка ВТБ доступна круглосуточно. После введения новой меры более 25% клиентов, обратившихся в контакт-центр, выбрали возможность «Отвязки всех устройств».

Кроме того, ВТБ ранее анонсировал режим чтения, ограничивающий действия в ВТБ Онлайн для предотвращения кражи средств. В случае подозрений на мошенничество клиенты могут ограничить доступ в настройках профиля.

Источник: ВТБ.