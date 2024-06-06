ВТБ запускает в июне свои первые платежные приложения ВТБ Pay

ВТБ объявил о запуске своего собственного платежного приложения под названием ВТБ Pay. Руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса Ростислав Яныкин сообщил об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

Вначале клиенты смогут использовать приложение для оплаты счетов через сайт и приложение Госуслуг. А к концу года у пользователей будет возможность совершать как онлайн-, так и офлайн-покупки с помощью смартфона.

Банк предусмотрел поэтапное внедрение функционала ВТБ Pay в течение 2024 года. С июня клиенты уже смогут оплачивать различные платежи, такие как налоги, штрафы, госпошлины и судебные задолженности, просто нажимая на кнопку ВТБ Pay на портале и в приложении Госуслуг.

При этом банк не будет взимать дополнительную комиссию. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно выбрать соответствующую кнопку оплаты и войти в аккаунт ВТБ Онлайн. Платеж будет автоматически загружен.

Во второй половине года ВТБ запустит ВТБ Pay для офлайн-покупок с использованием смартфонов на платформе Android. Кроме того, приложение будет поддерживаться в интернет-магазинах, являющихся партнерами банка. Это позволит клиентам совершать покупки без необходимости вводить реквизиты карты.

Яныкин отметил, что уже более 38% россиян пользуются платежными сервисами. В 2023 году было проведено 2,8 миллиарда транзакций, что на миллиард больше, чем в предыдущем году.

Разработка и внедрение ВТБ Pay стало стратегической задачей для банка, особенно после введения ограничений на использование карт «Мир» российских банков в иностранных приложениях.

Он также подчеркнул преимущества сервиса, такие как безопасность, быстрота и удобство. Не требуется установка дополнительных приложений, а все платежи осуществляются всего в несколько кликов. По оценкам банка, к концу 2024 года ежемесячно этим функционалом будут пользоваться более 300 тысяч клиентов банка.