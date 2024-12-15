ВТБ предупреждает: мошенники научились клонировать банковские карты жертв

ВТБ сообщил о новой мошеннической схеме, которая возникла в ноябре и декабре, где злоумышленники используют шпионские программы для кражи данных карт россиян.

Мошенники звонят жертвам, представляясь сотрудниками сотовых операторов, и предлагают продлить договор, иногда используя другие предлоги, например, обновление антивируса. При установке вредоносного ПО они получают доступ к устройству, включая камеру и функции NFC.

После установки программы мошенники просят жертву сфотографировать карту или ввести PIN-код под предлогом подтверждения данных.

В этот момент шпионская программа активирует NFC на телефоне жертвы, и злоумышленники перехватывают данные карты, что позволяет им снимать деньги через банкоматы и делать бесконтактные платежи.