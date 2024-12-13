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ВТБ: Мошенники активно создают клоны банковских карт с помощью шпионского ПО

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Банк ВТБ сообщил о новой схеме мошенничества, связанной с использованием виртуальных клонов банковских карт россиян. Злоумышленники крадут данные карт, создают их копии и расплачиваются в магазинах через терминалы с NFC.

Мошенники, представляясь сотрудниками сотового оператора, звонят жертвам и убеждают их установить мобильное приложение под предлогом продления договора на обслуживание.

В процессе установки жертвы загружают шпионское ПО, которое позволяет злоумышленникам удаленно контролировать устройство.

После установки приложения мошенники просят жертву сфотографировать карту или поднести её к смартфону, а затем ввести старый ПИН-код, обещая сменить его на новый. На самом деле, смена ПИН-кода не происходит, а данные карты перехватываются.

ВТБ советует россиянам не устанавливать приложения по ссылкам из мессенджеров и скачивать их только с официальных сайтов. Банк также сообщил о резком увеличении случаев мошенничества: в третьем квартале 2024 года было зафиксировано 348,6 тыс. операций без согласия клиентов на сумму 9,3 млрд рублей.

Источник: РБК. 

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