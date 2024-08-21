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ВТБ: Мошенники стали брать в аренду карты для хищений денег россиян

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Банк ВТБ выявил новую схему мошенников, которые начинают брать банковские карты в аренду у «дропов» для вывода похищенных денег.

ВТБ: Мошенники стали брать в аренду карты для хищений денег россиян

Ранее злоумышленники просто выкупали карты, а теперь они пытаются переложить ответственность на владельцев, делая их соучастниками преступления.

Мошенники используют сторонние банковские счета и карты для получения средств, убеждая жертв переводить деньги на «безопасные счета». Они часто убеждают пользователей сдавать свои карты в аренду, обещая легкий заработок.

Дмитрий Ревякин из ВТБ отметил, что многие не понимают рисков, связанных с передачей карт. Это может привести к попаданию в черные списки банков и даже к уголовной ответственности. Пользователи, предоставившие свои карты мошенникам, рискуют потерять доступ ко всем своим банковским сервисам.

ВТБ внедрил систему дроп-мониторинга, которая помогает выявлять мошеннические действия до того, как деньги поступают на счета дропов. В 2023 году система помогла заблокировать более 1 млрд рублей, связанных с мошенничеством.

Источник: ВТБ.

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