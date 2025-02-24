ВТБ: Мошенники активно атакуют россиян на форумах по защите своих денег

Специалисты ВТБ выявили, что россияне, опасаясь телефонного мошенничества, ищут советы по защите своих средств на форумах, но часто натыкаются на мошенников.

Эти злоумышленники, выдавая себя за «советчиков», убеждают пользователей, что им нужно срочно защитить свои деньги, что приводит к финансовым потерям.

Схема работает так: после звонков от мошенников, люди начинают искать информацию в интернете и попадают на сайты, где мошенники предлагают помощь. Следуя их инструкциям, жертвы переводят свои деньги незнакомым лицам.

Дмитрий Ревякин из ВТБ подчеркивает, что важно быть осторожным и критически относиться к информации, особенно в стрессовых ситуациях.

Он советует не передавать коды и внимательно следить за уведомлениями от банка. Безопасность ваших средств зависит от правильного выбора банковского счета.