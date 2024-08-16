ВТБ: 50% пенсионеров в РФ мошенники обманывают по трём схемам

ВТБ выделил три основные схемы мошенничества, направленные на пенсионеров в августе 2024 года.

На эти схемы приходится около половины всех атак на пожилых людей:

Перерасчет пенсии

Мошенники звонят, представляясь сотрудниками Социального фонда России, и обещают увеличение пенсии. Они просят личные данные и код из СМС, что позволяет им получить доступ к личному кабинету на Госуслугах и оформить кредиты на имя жертвы.

Скидки на ЖКУ

Злоумышленники предлагают фейковые скидки для пенсионеров и запрашивают подтверждение статуса пенсионера, а также персональные данные и СМС-код. Эта информация может быть использована для хищений или получения кредитов.

Переоформление полиса ОМС

Мошенники звонят от имени страховой компании, утверждая, что необходимо срочно продлить полис. Они запугивают жертву угрозой приостановки медицинской помощи и предлагают скачать вредоносное приложение. Также могут запрашивать СМС-код для доступа к Госуслугам.

Эксперты ВТБ отмечают, что мошенники специально разрабатывают схемы, касающиеся жизненно важных вопросов, таких как безопасность и оплата коммунальных услуг.

В качестве мер предосторожности ВТБ советует быть бдительными и избегать общения с подозрительными звонящими. Рекомендуется использовать определители номеров, чтобы фильтровать потенциально опасные звонки, и помнить, что мошенники могут действовать от имени знакомых или организаций.

Источник: ВТБ.