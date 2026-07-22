Всё о линейке Google Pixel 11: цены, характеристики и дизайн

Компания Google готовится представить новое поколение своих смартфонов — линейку Pixel 11. Презентация в рамках мероприятия Made by Google запланирована на 12 августа в Нью-Йорке, а запуск продаж в Индии состоится днём позже, 13 августа.

Несмотря на то, что официальный анонс состоится ещё через несколько недель, многочисленные утечки уже позволили составить достаточно полное представление о характеристиках моделей Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold.

Цены и цветовые решения

Линейка Pixel 11 подорожает по сравнению с предыдущим поколением. Согласно данным издания Droid Life, основанным на преждевременно опубликованных карточках товаров на Amazon, базовая стоимость моделей вырастет примерно на 100 долларов (около 7 900 рублей по текущему курсу ЦБ). Вместе с тем повышение цены сопровождается увеличением объёма памяти: сообщается, что компания полностью откажется от версии с 256 гигабайтами.

Судя по данным утечек, стандартная модель Pixel 11 будет стоить от 899 долларов (около 70 620 рублей). Pixel 11 Pro оценивается в 1099 долларов (около 86 330 рублей), тогда как более крупная Pixel 11 Pro XL начнёт продаваться от 1299 долларов (около 102 040 рублей). Складная модель Pixel 11 Pro Fold, согласно утечкам, будет стоить от 1899 долларов (около 149 170 рублей).

Определённость есть и в отношении цветовых вариантов. Как первым обнаружило издание 9to5Google, стандартная модель Pixel 11 будет доступна в оттенках Midnight, Fuchsia (в некоторых источниках — Hibiscus), Moss (Pistachio) и Frost. Модели Pro получат несколько иные тона — Dune, Light Fog, Midnight и Pine.

Внутренние компоненты

В основе линейки Pixel 11 будет лежать новый процессор Google Tensor G6. Однако более значимым изменением станет переход на другой модем: по данным утечек, компания откажется от модемов Exynos производства Samsung в пользу решения MediaTek M90. Учитывая, что смартфоны Pixel и ранее сталкивались с проблемами в работе сотовой связи и повышенным расходом заряда в режиме ожидания, более энергоэффективный модем может стать практическим улучшением для повседневного использования.

Также претерпит изменения ёмкость аккумуляторов. Согласно утёкшим карточкам товаров на Amazon, базовая модель Pixel 11 получит батарею на 4985 мА·ч, а Pixel 11 Pro XL — на 5115 мА·ч. При этом складная модель Pixel 11 Pro Fold, по имеющимся данным, оснастят аккумулятором на 4750 мА·ч, что несколько меньше показателя предыдущего поколения.

Изменения в дизайне

В целом дизайн линейки Pixel 11 останется схожим с предыдущим поколением Pixel 10: сохранятся плоские дисплеи и привычная горизонтальная камерная планка. Тем не менее компания отказалась от инфракрасного датчика температуры, присутствовавшего в предыдущих Pro-моделях.

Взамен вводится функция под названием Pixel Glow — круглый светодиодный индикатор со сменой цвета, встроенный в камерную планку, что подтверждается собственными тизерными материалами Google. Индикатор предназначен для визуального оповещения о уведомлениях и сигналах, когда смартфон лежит экраном вниз.

Ожидания относительно Pixel 11a

Для тех, кто предпочитает бюджетные модели Google, уже появились сведения о Pixel 11a. По информации инсайдера Mystery Leaks в Telegram, модель под кодовым названием Formosan получит 6,3-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, а также будет использовать новый процессор Tensor G6 и модем MediaTek M90.

Ожидается, что устройство получит аккумулятор ёмкостью 4870 мА·ч и новый фронтальный сенсор камеры для улучшения видеозвонков. В то время как флагманская линейка Pixel 11 выйдет в августе, релиз Pixel 11a ожидается несколькими месяцами позже.