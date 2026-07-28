Всё, что известно о новом дизайне MacBook Ultra

Ожидается, что новый флагманский ноутбук Apple принесёт наиболее существенные внешние изменения в линейку MacBook Pro начиная с 2021 года. Пока не появилось ни рендеров, ни утечек корпуса, ни данных о габаритах, однако ряд сообщений уже позволил составить представление о предстоящих переменах.

Журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что с высокой вероятностью модель станет полноценным переосмыслением ноутбука благодаря сочетанию OLED-дисплея и более тонкого корпуса — Apple, по имеющимся данным, стремится создать самые тонкие и лёгкие устройства в своих категориях на рынке технологий. Ожидается, что подобный дизайн затронет не только эту модель: начальная 14-дюймовая версия MacBook Pro, которая должна выйти в 2027 году, предположительно будет иметь схожий внешний вид.

Каждая модель MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов, выпущенная с 2021 года, имеет толщину 15,5 мм — этот показатель не менялся на протяжении четырёх поколений процессоров. Новая модель, как ожидается, станет заметно тоньше и легче, хотя точных данных пока не приводится. Замена подсветки mini-LED на гибридную OLED-панель избавляет крышку от одного из физических слоёв, поэтому уменьшение толщины может быть наиболее заметным в верхней части устройства.

Вырез-«чёлку» экрана предположительно заменит отверстие для камеры, о чём впервые сообщила исследовательская компания Omdia, а позднее эту информацию подтвердил Bloomberg. Отверстие, по имеющимся данным, будет иметь форму таблетки, что позволит разместить интерактивный элемент по типу Dynamic Island.

«Чёлка» остаётся наиболее узнаваемым элементом дисплея MacBook Pro с 2021 года, и её устранение превратит строку меню в сплошную полосу, прерываемую лишь небольшим островком, вместо разделения на две части. Судя по всему, Apple уже готовит почву для этого изменения на программном уровне: интерфейс «Search or Ask», встроенный в Spotlight в составе macOS 27, использует тёмный дизайн в форме таблетки, соответствующий вырезу подобной формы.

Рамки вокруг экрана также могут уменьшиться. По данным Omdia, компания Samsung Display поставит панели диагональю 14,3 и 16,3 дюйма — незначительно больше нынешних 14,2- и 16,2-дюймовых дисплеев, что при практически неизменном корпусе приведёт к более узким границам экрана.

Также сообщается, что Apple намерена установить усиленный шарнир, чтобы дисплей не покачивался при касании. Пока неизвестно, сможет ли крышка откидываться дальше назад по сравнению с текущей моделью, которая по конструктивным причинам открывается на относительно небольшой угол.

Ряд элементов, как ожидается, останется без изменений. В феврале Bloomberg сообщал, что устройство будет во многом напоминать нынешний MacBook Pro: клавиатура и трекпад сохранятся, а сам ноутбук останется классическим раскладным устройством в 14- и 16-дюймовом форматах без съёмной или трансформируемой конструкции. Порты HDMI, разъём MagSafe и слот для SD-карт были возвращены в редизайне 2021 года после их отсутствия, вызвавшего недовольство пользователей, и ни в одном отчёте не упоминалось об их повторном исключении.

По оценке Гурмана, устройство выйдет в период с конца 2026 по начало 2027 года, при этом более поздний срок сейчас считается более вероятным из-за глобального дефицита чипов памяти.