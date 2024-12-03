ВСК: Автомобили Lada стали самыми угоняемыми за 2024-й год

По предварительным данным, в 2024 году количество угонов автомобилей в России уменьшилось на 22%. Об этом сообщили аналитики страхового дома ВСК, пишут «Известия».

Больше всего угонов произошло в Москве и на Северном Кавказе, а самой популярной маркой у угонщиков стала LADA.

Наиболее часто угоняли автомобили LADA, которые составили 66% всех случаев. Далее следуют Lexus (8,5%), Hyundai и Kia (по 6%), а также BMW, Mitsubishi, Toyota и Volkswagen (по 2,8%).

Среди моделей LADA чаще всего угоняли Vesta (37%) и Granta (28%). Основными жертвами преступников стали корпоративные автопарки — 77% всех угонов в 2024 году.

При этом около 40% угонов произошло в Москве, 26% — в Дагестане и 17% — в Кабардино-Балкарии. Пик угонов пришёлся на февраль, март и июль, когда произошло по 29% от общего числа угонов.

Наименьшее количество случаев было зафиксировано в январе, мае и августе, где каждый месяц составил менее 3%.