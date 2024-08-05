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Все модели линейки iPhone 17 будут оснащены 24-Мп селфи-камерой

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Согласно его данным, опубликованным в бюллетене для банка Haitong, камера получит разрешение 24 Мп против 12 Мп у iPhone 15, а еще в ней будет использовать шесть линз, вместо пяти.

Аналитик Ming-Chi Kuo сообщал об этом ещё в январе. По его словам, качество селфи существенно улучшится.

Более высокое разрешение и 6-элементный объектив позволят добиваться лучших результатов при фото и обработке.

Выход iPhone 17 ожидается в сентябре 2025. Но Apple приступает к разработке за несколько лет, поэтому слухи появляются заранее.

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