Все модели iPhone 17 получат дисплеи LTPO

Apple планирует использовать технологии низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO) для всех моделей iPhone 17, которые выйдут в следующем году. LTPO — это дисплей с низким энергопотреблением, производимый Samsung Display и LG Display. Китайские производители дисплеев никогда не поставляли LTPO для Apple.

По информации отраслевых источников, Apple собирается внедрить LTPO в четыре модели iPhone 17, включая новые версии Pro и Promax. В отличие от текущей линейки iPhone 16, в которой LTPO использовался только в премиальных моделях, все устройства 17-й серии будут оснащены этой технологией.

В следующем году Apple изменит свою линейку, выпустив iPhone 17, iPhone 17 slim (или air), iPhone 17 Pro и iPhone 17 Promax. LTPO обеспечивает низкое энергопотребление, что улучшает производительность устройств. В то же время, китайские производители, скорее всего, не смогут поставлять LTPO-дисплеи для iPhone 17 из-за сложностей с производством и качеством.