Главная » Новости

Все модели iPhone 16 поддерживают быструю зарядку до 45 Вт

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Согласно новому сертификату Китайского центра сертификации качества, все модели iPhone 16 поддерживают проводную быструю зарядку мощностью до 45 Вт через порт USB-C.

Однако, как сообщает Ice Universe на X, реальная скорость зарядки составляет около 39 Вт, что всё равно является значительным улучшением по сравнению с линейкой iPhone 15, максимальная мощность которой была 27-29 Вт.

Сертификация показывает, что iPhone 16 тестировались при напряжении 5-15 Вольт и 3 амперах. Это превышает показатели предыдущих моделей более чем на 50%. Ранее ходили слухи о том, что новые модели будут поддерживать более быструю зарядку, хотя Apple официально не комментировала эти данные.

Компания упомянула, что MagSafe теперь может выдавать мощность до 25 Вт с подходящим адаптером, но информация о проводной зарядке оставалась неясной. Apple традиционно не акцентирует внимание на проводной зарядке, хотя многие модели уже давно поддерживают более 25 Вт.

iPhone 16 Pro и IPhone 16 Pro Max от Apple вызвали ажиотажный спрос

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.