Все модели iPhone 16 поддерживают быструю зарядку до 45 Вт

Согласно новому сертификату Китайского центра сертификации качества, все модели iPhone 16 поддерживают проводную быструю зарядку мощностью до 45 Вт через порт USB-C.

Однако, как сообщает Ice Universe на X, реальная скорость зарядки составляет около 39 Вт, что всё равно является значительным улучшением по сравнению с линейкой iPhone 15, максимальная мощность которой была 27-29 Вт.

Сертификация показывает, что iPhone 16 тестировались при напряжении 5-15 Вольт и 3 амперах. Это превышает показатели предыдущих моделей более чем на 50%. Ранее ходили слухи о том, что новые модели будут поддерживать более быструю зарядку, хотя Apple официально не комментировала эти данные.

Компания упомянула, что MagSafe теперь может выдавать мощность до 25 Вт с подходящим адаптером, но информация о проводной зарядке оставалась неясной. Apple традиционно не акцентирует внимание на проводной зарядке, хотя многие модели уже давно поддерживают более 25 Вт.