Время побороть тревогу – виртуозный прыжок в терапии тревожных расстройств

Заболеваемость тревожными расстройствами неуклонно растёт

Прошло уже несколько лет после завершения ковидной пандемии, однако некоторые её последствия продолжают нас беспокоить – в первую очередь, конечно, в плане здоровья. Причём речь идёт не только о заболеваниях, вызванных осложнениями из-за коронавируса. Пандемийные условия жизни – и сама болезнь, и опасность заражения, риск потери работы, ограничение социальных контактов, возможности для полноценного отдыха привели к формированию постоянного чувства тревоги.

Далеко не любой организм способен длительно противостоять стрессовому воздействию – не выдерживая такого давления, нервная система начинает сбоить, посылать тревожные сигналы, даже если для них нет видимого повода. И это уже серьёзное заболевание, называемое тревожным расстройством. Как отмечает завкафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института РУДН Владимир Медведев, сегодня с симптомами тревожного расстройства сталкиваются до 30 процентов взрослых.

Как не надо бороться с тревогой

Прежде всего, следует осознать, что тревожное расстройство – не просто временное беспокойное состояние, которое пройдёт само. Это серьезное заболевание, избавление от которого нельзя пускать на самотёк. Оно оказывает влияние на весь организм – появляются головная боль, постоянное чувство усталости, бессонница. Повышается раздражительность, появляются проблемы с сердцем и другими органами — растёт угроза более тяжёлых проблем со здоровьем.

Традиционный способ заглушить тревогу с помощью алкоголя приносит больше вреда, чем пользы. Противотревожное действие алкоголя носит краткосрочный эффект, при этом причина заболевания никак не устраняется. Зато получаем полный букет «побочек» – нейротоксикоз, отравление печени и ЖКТ, высокий риск возникновения зависимости. Ещё один популярный способ – «заесть проблемы» сладким. Но и он не решает «тревожную» проблему, зато приводит к увеличению массы тела и другим эндокринологическим расстройствам.

Что нужно предпринять

Первое, что следует сделать – провести самодиагностику. Владимир Медведев советует заполнить опросник на специальном портале «Территория без тревоги». Результаты теста помогут лучше разобраться в своём состоянии.

На ранних стадиях заболевания врачи рекомендуют использовать препараты, которые не только эффективно решают проблему, но также обладают хорошей переносимостью – например, средство Афобазол Ретард на основе пролонгированной формы фабомотизола. Как рассказал Владимир Медведев «Российской газете», недавно завершилось крупное клиническое исследование под названием «Аксель», доказавшее высокую эффективность российского средства. Исследование проводилось по международным стандартам: двойным слепым методом с плацебо и в нескольких центрах. Было доказано, что Афобазол Ретард не только снижает тревожность, но и улучшает память, внимание и другие когнитивные функции.

Лучший метод лечения тревожного расстройства – комбинация психотерапевтической помощи с приёмом противотревожных препаратов по назначению врача. С помощью психотерапевтических методов усиливаются защитные психологические механизмы, что позволяет в дальнейшем при стрессовых ситуациях обходиться уже без приёма специальных препаратов. И важно помнить – чем раньше человек обращается к врачу, тем меньше будет продолжительность лечения и быстрее наступит эффект.