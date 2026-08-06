VPN-сервисы сообщили о массовых сбоях в работе в России

Ряд VPN-сервисов сообщил о перебоях в работе на территории России. По данным профильного издания Kod.ru, ограничения затронули IP-адреса нескольких крупных хостинг-провайдеров. На момент публикации Роскомнадзор официальных комментариев по этому поводу не давал.

По информации издания, представители отрасли обсуждают возможные причины происходящего. Одной из версий называется выявление IP-адресов, используемых VPN-сервисами, при обращении пользователей к российским интернет-ресурсам.

Заместитель генерального директора облачного провайдера Astra Cloud Константин Анисимов отметил, что блокировка отдельных IP-адресов применялась и ранее. По его словам, при расширении подобных ограничений существует вероятность затрагивания сторонних сервисов, размещенных у тех же облачных провайдеров.

Эксперт также предположил, что VPN-сервисы могут оперативно менять IP-адреса и серверную инфраструктуру, адаптируясь к новым ограничениям.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минцифры обсуждает с хостинг-провайдерами механизм выявления IP-адресов легитимных сервисов. Предполагается, что провайдеры смогут передавать регулятору сведения об адресах, которые могут использоваться сервисами обхода ограничений. После проверки такие IP-адреса могут блокироваться либо проходить дополнительную верификацию.

Генеральный директор компании «Мегаплан» Сергей Козлов заявил, что подобные меры направлены на повышение прозрачности и системности контроля интернет-инфраструктуры. По его мнению, процесс совершенствования механизмов регулирования продолжится и в дальнейшем.

По данным СМИ со ссылкой на компанию Vigo, в июле около 70% подключений к мобильному интернету в Центральной России проходили через так называемые «белые списки». При этом в ряде приграничных регионов этот показатель оказался существенно ниже.