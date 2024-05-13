Возрожденный Nokia 3210 4G вызвал ажиотажный спрос в Китае

Недавно Nokia представила свой классический телефон Classic 3210, чтобы отпраздновать свое 25-летие. В результате телефон оказался настоящим хитом, особенно в Китае.

Всего за два дня после начала продаж 8 мая по цене 349 юаней все три цвета (черный, синий и золотой) были полностью распроданы.

Nokia заверила фанатов, что их завод работает на полную мощность, чтобы удовлетворить спрос, и телефон снова появится на складе 31 мая.

Nokia 3210 4G сохраняет культовый дизайн своего предшественника и имеет несколько современных обновлений. Он подключается к сети 4G, имеет 2-мегапиксельную камеру на задней панели, порт USB Type-C и поддержку мобильных платежей Alipay.

Для тех, кто ищет более практичный вариант, Nokia рекомендует свой недавно выпущенный Nokia 220 4G.