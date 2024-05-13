Главная » Новости

Возрожденный Nokia 3210 4G вызвал ажиотажный спрос в Китае

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Недавно Nokia представила свой классический телефон Classic 3210, чтобы отпраздновать свое 25-летие. В результате телефон оказался настоящим хитом, особенно в Китае.

Всего за два дня после начала продаж 8 мая по цене 349 юаней все три цвета (черный, синий и золотой) были полностью распроданы.

Nokia заверила фанатов, что их завод работает на полную мощность, чтобы удовлетворить спрос, и телефон снова появится на складе 31 мая.

Nokia 3210 4G сохраняет культовый дизайн своего предшественника и имеет несколько современных обновлений. Он подключается к сети 4G, имеет 2-мегапиксельную камеру на задней панели, порт USB Type-C и поддержку мобильных платежей Alipay.

Для тех, кто ищет более практичный вариант, Nokia рекомендует свой недавно выпущенный Nokia 220 4G.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.