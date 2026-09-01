Возможные цвета iPhone 18 Pro: чёрный войдёт в линейку, серебристый — нет

Согласно информации источника, известного под именем Fixed Focus Digital, цветовая гамма iPhone 18 Pro может включать оттенки Dark Cherry, Sky Blue и чёрный, тогда как серебристый вариант, вероятно, не войдёт в итоговую линейку.

В новой публикации в Weibo инсайдер сообщил, что производство iPhone 18 Pro вышло на полную мощность, и предположил цветовую линейку, немного отличающуюся от ранее циркулировавших слухов: тёмно-вишнёвый (также упоминаемый как бордовый), небесно-голубой и чёрный. По словам источника, серебристый оттенок «скорее всего» представлен не будет — в комментарии он уточнил, что не видел подтверждений существования такого цвета в Китае. Если эта информация верна, это будет означать, что Apple полностью заменит все три цвета iPhone 17 Pro новыми вариантами для iPhone 18 Pro, а не сохранит серебристый, как предполагали некоторые более ранние прогнозы.

Журналист Bloomberg Марк Гурман ранее первым описал основной новый оттенок iPhone 18 Pro как «глубокий красный». Позднее издание Macworld назвало этот цвет Dark Cherry и сообщило, что остальные варианты включают светло-голубой, тёмно-серый и серебристый.

Инсайдер Weibo под именем Instant Digital ранее предполагал, что Apple может отказаться от чёрного цвета, а впоследствии описал Dark Cherry как сочетание бордового, кофейного и тёмно-фиолетового оттенков. Макеты корпусов, показанные источником Sonny Dickson, демонстрировали цвета Dark Cherry, Light Blue, чёрный и серебристый, тогда как фотографии слота для SIM-карты показывали Dark Cherry в сочетании со светло-голубым и тёмно-серым.

Согласно распространяемым слухам, Dark Cherry может заменить Cosmic Orange в качестве фирменного цвета линейки Pro, при этом также рассматриваются варианты Light Blue или Sky Blue, серебристый и чёрный или тёмно-серый. Вопрос о наличии чёрного цвета остаётся открытым — ранее сообщалось, что Apple рассматривала чёрный и стальной серый для iPhone 17 Pro, но впоследствии отказалась от обоих вариантов.

Презентация iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max ожидается на сентябрьском мероприятии компании на следующей неделе — наряду с первым складным iPhone, получившим неофициальное название iPhone Ultra.