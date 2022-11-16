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ВОЗ: до 1,35 миллиарда людей на Земле могут потерять слух из-за наушников

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Специалисты призывают пользователей реже использовать наушники, а производителей – внедрять новые технологии для предотвращения потери слуха.

Специалисты ВОЗ изучили данные 33 исследований, и пришли к выводу, что более миллиарда людей могут лишиться слуха из-за прослушивания музыки.

Это касается как тех людей, которые часто пользуются наушниками, так и тех, кто нередко бывает в заведениях с громкой музыкой. Также эксперты констатировали, что люди действительно любят слушать музыку громко. Именно это и является причиной, по которой можно потерять слух.

В результате был сделан вывод, что потеря слуха грозит до 1,35 млрд людям на планете.

В связи с этим специалисты рекомендуют пользователям реже использовать наушники, пользоваться настройками или приложениями с регулировкой уровня звука, а также не слушать громко музыку.

 

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