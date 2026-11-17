Американский космический аппарат «Вояджер-1» 18 ноября 2026 года должен преодолеть исторический рубеж: расстояние между ним и Землёй достигнет одного светового дня. Это означает, что радиосигналу потребуется приблизительно 24 часа для передачи команды с нашей планеты к космическому зонду.

Как сообщает Hi-Tech Mail со ссылкой на Associated Press, к моменту достижения этого расстояния аппарат будет находиться более чем в 26 миллиардах километров от Земли.

Для специалистов NASA подобный рубеж имеет не только символическое значение. Увеличение расстояния существенно усложняет управление аппаратом, поскольку передача команд и получение подтверждений их выполнения занимают всё больше времени.

Если радиосигнал идёт от Земли до «Вояджера-1» сутки, то ответный сигнал также должен преодолеть это расстояние. Таким образом, получение информации о выполнении отправленной команды может потребовать уже около двух суток.

Космический аппарат стартовал 5 сентября 1977 года. Первоначально миссия была посвящена изучению планет-гигантов Солнечной системы. В ходе полёта зонд передал научные сведения о Юпитере, Сатурне и их спутниках.

В 2012 году «Вояджер-1» пересёк границу гелиосферы, определяемую NASA как переход в межзвёздное пространство. Несмотря на почти полувековой срок эксплуатации, аппарат продолжает выполнять научные задачи.

Его инструменты позволяют получать данные о магнитных полях, космических лучах и других характеристиках среды за пределами основной области влияния солнечного ветра.

Однако техническое состояние аппарата требует постоянного внимания инженеров. Источником электроэнергии служит радиоизотопный генератор, мощность которого постепенно уменьшается. Поэтому специалисты NASA последовательно отключают отдельные системы, чтобы продлить работу наиболее важных научных приборов.

Дополнительные сложности создаёт возраст оборудования. Для устранения неисправностей инженеры иногда обращаются к документации и опыту специалистов, работавших над проектом десятилетия назад.

На борту «Вояджера-1» находится знаменитая золотая пластинка с изображениями, звуками и сведениями о Земле. Её подготовили как послание возможным внеземным цивилизациям.

В отличие от самого аппарата, который продолжает движение в межзвёздном пространстве, скорость распространения радиосигнала остаётся ограниченной скоростью света. Именно поэтому дальнейшее управление зондом будет сопровождаться всё более продолжительными задержками.

Достижение расстояния в один световой день станет новым этапом одной из самых продолжительных космических миссий в истории человечества.