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Водяной знак рабочего стола Windows 11 может появиться на неподдерживаемых ПК

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В прошлом месяце это проходило A/B-тестирование, теперь оно есть во всех инсайдерских сборках.

В прошлом месяце появились намеки на то, что Microsoft планирует внедрить водяной знак на рабочие столы с Windows 11, которые не соответствуют минимальным требованиям к оборудованию. Эта «функция» появилась у некоторых, но не у всех инсайдерских тестировщиков. Сегодня Windows Latest сообщает, что водяной знак, вероятно, предназначен для производственных устройств (RTM), поскольку он находится в последнем необязательном обновлении для всех пользователей в канале Release Preview.

Водяной знак рабочего стола Windows 11 может появиться на неподдерживаемых ПК

Выше вы можете увидеть образец водяного знака Windows 11 «Системные требования не выполнены». Он расположен прямо над областью панели задач и может состоять из трех строк текста, поэтому его трудно не заметить, и он будет более заметен на некоторых более темных обоях.

Мы также выделили еще одно небольшое напоминание, скрытое Microsoft в последней сборке Windows 11 Insider. Обведенное в верхней части изображения, вы можете увидеть, что в области «Система» панели управления повторяется сообщение «Системные требования не выполнены». Рядом с этим напоминанием находится ссылка, по которой вы можете перейти, чтобы узнать больше.

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