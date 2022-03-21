Водяной знак рабочего стола Windows 11 может появиться на неподдерживаемых ПК

В прошлом месяце это проходило A/B-тестирование, теперь оно есть во всех инсайдерских сборках.

В прошлом месяце появились намеки на то, что Microsoft планирует внедрить водяной знак на рабочие столы с Windows 11, которые не соответствуют минимальным требованиям к оборудованию. Эта «функция» появилась у некоторых, но не у всех инсайдерских тестировщиков. Сегодня Windows Latest сообщает, что водяной знак, вероятно, предназначен для производственных устройств (RTM), поскольку он находится в последнем необязательном обновлении для всех пользователей в канале Release Preview.

Выше вы можете увидеть образец водяного знака Windows 11 «Системные требования не выполнены». Он расположен прямо над областью панели задач и может состоять из трех строк текста, поэтому его трудно не заметить, и он будет более заметен на некоторых более темных обоях.

Мы также выделили еще одно небольшое напоминание, скрытое Microsoft в последней сборке Windows 11 Insider. Обведенное в верхней части изображения, вы можете увидеть, что в области «Система» панели управления повторяется сообщение «Системные требования не выполнены». Рядом с этим напоминанием находится ссылка, по которой вы можете перейти, чтобы узнать больше.

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